Süt ile kavrulanı daha lezzetli

Nevşehir'de yaklaşık 200 bin dekara ekimi yapılan ve bu yıl yüksek rekolte beklenen coğrafi işaret tescilli çerezlik kabak çekirdeğinde hasat dönemi başladı.

Kozmetikten kuruyemişe kadar pek çok alanda kullanılan ve ekonomik değer olarak da oldukça değerli olan çerezlik kabak çekirdeğinde bu yıl itibariyle rekolte de bir artış yaşanıldığı ifade edildi. Nevşehir'de çok çeşitli kullanım özelliğine sahip olan çerezlik kabak çekirdeğinin hasadına başlanıldı. Bozkırın adeta sarı renge boyanmış gibi göründüğü hasat döneminde tarlalarda görsel şölen de oluştu. Türkiye'nin en önemli kuru yemişlik kabak çekirdeği üretim merkezlerinden Nevşehir'de, hasadı yapılan kabak çekirdeği fırınlarda kavrulmaya başlandı. Patatesi ve üzümü kadar sütle kavrulmuş meşhur kabak çekirdeğiyle de ün salan Türkiye'nin en meşhur kabak çekirdeğinin vatanı Nevşehir'de, vatandaşlar taş fırınlara akın ediyor. Her sene Eylül ve Ekim aylarına gelindiğinde Nevşehir genelinde kabak çekirdeği kavrulma sezonu da başlıyor. Kış aylarının özellikle vazgeçilmez eğlencesi 'sütle kavrulmuş meşhur Nevşehir kabak çekirdeğinin kavrulma işlemleri için vatandaşlar taş fırınlara akın ediyorlar. Türkiye'nin coğrafi işaretli çerezlik kabak çekirdeği üretiminde en önemli merkezlerinden Nevşehir'de, tarladan toplanıp kesilen kabaklardan elle ayıklandıktan sonra kurutulan çekirdekler, tüketiciye ulaştırılmak üzere özel taş fırınlarda kavruluyor.

Çiftçi Mustafa Gümüşsuyu, en lezzetli kabak çekirdeğinin elle ayıklananlar olduğunu belirterek, "Kabak çekirdeği kendi içindeki sıvısıyla özdeşleştiği için kavurması, rengi ve tadı daha güzel olur. Makine çekirdeğinin lezzeti ile bu çekirdeğin lezzeti arasında fark vardır. Ayıklama işlemi bittikten sonra fırına kavrulmaya gidecek” dedi.

“Süt ile kavruluyor”

Meşhur Nevşehir kabak çekirdeğinin lezzetindeki en önemli sırrı süt ve tuz ile kavrulmasından geliyor. Fırınlarda odun ateşinin 120-150 dereceye ulaşan sıcaklığında saç tavada kavrulan kabak çekirdekleri fırında yaklaşık 45 dakika ile bir saat arasında kalıyor. Kabak çekirdeği kavuran fırıncı Yusuf Canıtez de açıklamasında; “Kapadokya bölgesinin coğrafi tescilli kabak çekirdeği burada taş fırında kavruluyor. Şu anda iki çeşit kabak çekirdeği kavuruyoruz. Birincisi sütle kavrulmuş olanımız var. Birde kendi öz suyuyla kavrulan kabak çekirdeğimiz var. Kendi öz suyuyla kavrulan kabak çekirdeği sadece hasat döneminde doğal haliyle kavruluyor. Sütlü olan ise kuru kabak çekirdeklerini sütle ıslatıp kavuruyoruz. Süz kullanılması da farklı bir lezzet katıyor. Bu nedenle süt kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.