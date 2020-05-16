Tarihi çarşıya yenilenen altyapı ile birlikte konforlu ulaşım

Nevşehir en eski ticaret alanlarından biri olan Cami Kebir Caddesi'ndeki Kasaplar Çarşısı'nda gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi tamamlandı. Uzun yıllardır bu denli büyük bir çalışmanın gerçekleştirilmediği çarşıda bulunan esnaflar, Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti.

Nevşehir'in Cami Cedit Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında ‘Kasaplar Çarşısı' olarak Cami Kebir Caddesi'nde, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelişinin birinci yıl dönümünde başlattığı 2. büyük altyapı hamlesi çerçevesinde eski pik asbestli içme suyu boruları ve kanalizasyon hattı yenilenen çarşıda, belediye ekiplerinin yoğun bir mesaisi ile ilk kez yağmur suyu hattı da oluşturuldu. Uzun yıllar sonra altyapısı yenilenen tarihi çarşıda yaya kaldırımı imalatı ve sıcak asfalt seriminide tamamlayan belediye ekipleri, aydınlatma ve yol çizgi çalışmalarının ardından bölgedeki çalışmalarını tamamlayacak.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren çarşı esnafları, bölgede yaklaşık 30-35 yıldır bu denli geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirilmediğini belirterek Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti.