Tarihi konağa 'zincirli' koruma

Nevşehir'de 1 asırlık olan tarihi binanın zincirlerle koruma altına alınması görenleri şaşırtıyor.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar Beldesi'nde 1 asırlık olan tarihi binanın zincirlerle konuma altına alınması görenleri şaşırtıyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesi'nde bulunan 100 yıllık tarihi bina, dönemin Kültür ve Tabiat Koruma Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındı. Ancak bir asırlık tarihi binanın koruma altına alınma yöntemi görenleri hayrete düşürdü. Göreme Caddesi'nde bulunan asırlık bina, kapıları, pencereleri ve tüm çevresi zincirlenerek koruma altına alındı.

Yaklaşık 100 yıldır ayakta kalmayı başaran tarihi konak için Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından Temmuz ayında konak için temizlik çalışmasına izin verildiği belirtilirken, yöre esnaflarından Mehmet Güleşer “Zincire vurulmasının sebebi konağın yıkılmaması. Yeni sahipleri satın altı, temizletti. Zincirli koruma yöntemi gelen geçenin dikkatini çekiyor. İnşallah yakın tarihte tekrar turizme kazandırılır” şeklinde konuştu.