Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Nevşehir'e müjde verdi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yaptığı ziyaretten müjdelerle dönüyor. Arı, Hayvan Kasabası projesi ve ağaçlandırma seferberliğine destek sağlayacak olan Bakan Pakdemirli'nin ayrıca 15 bin ton kapasiteli su depolarının ikmal ihalesi için onay verdiğini ve bu sayede içme suyu sorunun çözümünde önemli bir aşama kat edileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, içme suyu sorununun çözümü konusunda hayati önem taşıyan su depolarının yapımı, şehirdeki ağaçlandırma çalışmaları ve Hayvan Kasabası projesi için Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ın da hazır bulunduğu ziyarette Bakan Pakdemirli'ye Nevşehir'de hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi veren Başkan Arı, içme suyu, hayvan kasabası projesi ve ağaçlandırma çalışmaları konusunda yapılan çalışmalardan bahsetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Pakdemirli, Başkan Arı'ya projeler için destek sözü verdi. Pakdemirli, Nevşehir'in içme suyu sorununun çözümü konusunda hayati önem taşıyan 15 bin ton kapasiteli 3 ayrı su deposunun ikmal ihalesi için onay verdiğini kaydederek Hayvan Kasabası projesi için de maddi destek sözü verdi. Nevşehir Belediyesi tarafından şehir nüfusu olan 110 bin kişi için 110 bin ağaç dikimi konusunda da bakanlık olarak destek sağlayacaklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, Başkan Arı'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Bakan Pakdemirli'ye teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, seçimlerden önce Nevşehirlilere söz verdiği vizyon projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Nevşehirlilerin her şeyin en iyisini hak ettiklerini ve bu kadim şehrin insanlarına hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağını vurgulayan Arı, “İçme suyu problemi uzun yıllardır çözüm bekleyen bir konuydu. Yaz aylarında vatandaşlarımızı ciddi oranda mağdur eden bu konu hakkında önemli bir adım attık. Sayın bakanımız 15 bin ton kapasiteli 3 ayrı su deposunun ikmal ihalesi için onay verdi. Bu depolar en kısa sürede tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak. Bu sayede şehrimizin içme suyu probleminin ciddi oranda azaltacağız. Tüm Nevşehirliler adına bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Hayvan Kasabası ve ağaçlandırma projelerinde de Tarım ve Orman Bakanlığının maddi desteğini alacaklarını vurgulayan Başkan Arı, “Hayvan Kasabası projemiz Türkiye'ye örnek olacak. Temelini attık ve kısa sürede tamamlanarak hizmete girecek. Ağaçlandırma konusunda da ciddi bir seferberlik başlattık. 110 bin ağaç dikiyoruz. Yeşil bir Nevşehir hayali ile çıktığımız bu yolda yeni bir müjdelerimiz olacak. Çok şükür gittiğimiz hiçbir bakanımızdan boş dönmedik. Nevşehirliler için ne söz verdiysek hepsini yapacağız” diye konuştu.