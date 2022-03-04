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Tatbikat gerçeğini aratmadı

Nevşehir’de 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla öğrencilerin düzenlediği deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Nevşehir'de 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla öğrencilerin düzenlediği deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.


Türkiye'de her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında 'Afet Bilinci ve Afetlere Karşı Hazırlıklı Toplum' oluşturma amacıyla kutlanan Deprem Haftası nedeniyle Nevşehir'de düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde Nevşehir Valisi ve Protokol üyelerinin ve öğrencilerin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi.


Yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

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