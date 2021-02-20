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TBMM Başkanı Şentop, Kapadokya'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Kapadokya’ya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Kapadokya'ya geldi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Kapadokya bölgesine geldi. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde balon turuna katılan Meclis Başkanı Şentop daha sonra ise bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren yaptığı açıklamada, “TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop ve ailesi tatillerini geçirmek için Göreme'ye gelerek bizleri şereflendirdiler. Bizde onu en iyi şekilde ağırlamanın gururunu yaşadık” dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran eşlik etti.

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