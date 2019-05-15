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TBMM Başkanı Şentop, Rektör Bağlı'yı makamında kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında kabul etti.


Beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, kendilerine iyi dileklerini sundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Mazhar Bağlı'ya teşekkür eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, NEVÜ'de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Bağlı ve TBMM Başkanı Şentop, daha sonra çeşitli görüş alışverişinde bulundular.

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