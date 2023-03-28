‘Tek Kullanımlık Hikaye' NEVÜ'de sahnelendi

‘Tek Kullanımlık Hikaye' adlı tiyatro oyunu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de tiyatro severlerle buluştu.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) arasında imzalanan protokol ve ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü Festivali' bünyesinde, Kumbaracı50 Tiyatrosu'nun ‘Tek Kullanımlık Hikaye' adlı tiyatro oyunu, ücretsiz olarak NEVÜ'de sahnelendi. NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda sahnelenen Volkan Çıkıntoğlu'nun yazdığı, Gülhan Kadim'in yönettiği ‘Tek Kullanımlık Hikaye' adlı tiyatro oyununa; NEVÜ'nün akademik ve idari personeli ile tiyatro severler izleyici olarak katıldı.

2 Gün Boyunca Tiyatro Severlerle Buluşturulacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü' festivali bünyesinde Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolar 27-28 Mart tarihlerinde tiyatro oyunlarını ücretsiz olarak NEVÜ'de sahneleyecek.

‘Tek Kullanımlık Hikaye' adı tiyatro oyunu 28 Mart 2023 Salı günü saat 14:00'de NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda tekrardan tiyatro severlerle buluşacak.

Ayrıca Tiyatro Sahne'nin ‘Yumurta-yı Hümayun' adlı tiyatro oyunu 27-28 Mart 2023 tarihlerinde iki gün boyunca saat 20.30'da NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda tiyatro severlerle buluşacak.