Tekstilkent'in temeli atıldı

Nevşehir'de Acıgöl Tekstilkent temel atma ve KOP-AHIKA projesi toplu açılış töreni yapıldı.

Temel atma ve toplu açılış töreninde konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, hayata geçirilecek olan Teksilkent projesi ile kadın ve genç istihdamının artacağını söyledi. Nevşehir Valisi Becel, “İlimiz adına yapılan bu yatırımlar sayesinde sanayi, tarım ve turizm sektörlerinde çok sayıda kadın ve genç girişimcinin desteklendiğini de ayrıca belirtmek isterim” dedi. Vali Becel, “İlimizin sahip olduğu doğal ve kültürel değerler nedeniyle turizm sektörü öncü sektör olarak ön plana çıkmıştır. Ancak turizm sektörü ile birlikte tarım ve sanayi sektörünün de desteklenerek geliştirilmesi ticari ve ekonomik anlamda ilimizin kalkınması ve refah düzeyinin artması için önemli adımlar atıldı" ifadelerini kullandı.

"Nevşehir KOP yatırımına dahil edildi"

Vali Becel tarım ve turizm sektörlerinin birbirine bağımlı iki sektör olduğunu vurgulayarak, “Sanayi, tarım ve turizm sektörleri birbirine neden sonuç ilişkileri ile bağımlıdır ve birbirinden bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Bu üç sektörün birbiriyle bağlantılı olarak geliştirilmesi ilimizin geleceğine yapılacak en büyük yatırım olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede kurulduğu günden bu yana sanayi, tarım ve turizm alanında 191 projeye 106 milyon TL destek veren Ahiler Kalkınma Ajansı, ilimizde bu sektörlerin gelişmesine önemli katkılar sağladı. Nevşehir, aynı zamanda 2016 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla KOP görev alanına dahil edilmiş olup KOP İdaresi Başkanlığınca yürütülen projelerden faydalanma imkanına sahip oldu. İlimiz adına yapılan bu yatırımlar sayesinde sanayi, tarım ve turizm sektörlerinde çok sayıda kadın ve genç girişimcinin desteklendiğini de ayrıca belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Acıgöl Tekstilkent Temel Atma ve KOP-AHIKA Projeleri toplu açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı. Temel atma töreninde Bakan Varank, Teksilkent projesinin müteahhidi Harun Şahin'den 7. ayda bitirilmesi hedeflenen projenin Şubat'ta bitirilmesi için söz aldı.