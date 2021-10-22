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Teneffüste kalp krizi geçiren öğrenci toprağa verildi

Nevşehir’de arkadaşları ile birlikte okul bahçesinde voleybol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi.

Nevşehir'de arkadaşları ile birlikte okul bahçesinde voleybol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi. Öğrencinin cenaze namazını ise öğretmeni kıldırdı.


Nevşehir'de dün bir özel Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda 12. sınıf öğrencisi Yasin Özcan (17), arkadaşlarıyla okulun bahçesinde voleybol oynarken aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın cenazesi, bugün Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kurşunlu Camii'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nurettin Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Özcan'ın ailesi ve arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

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