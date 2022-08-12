İhlas Haber Ajansı

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Terör suçundan aranan şahıs tutuklandı

Nevşehir’de PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

Nevşehir'de PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan bir şahıs yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Avanos Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK/KCK/YPG/YDG-H)' suçundan ‘7 yıl 6 ay' kesinleşmiş cezası bulunan M.O. yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerin ardından adlı makamlara sevk edilen M.O. tutuklandı.

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