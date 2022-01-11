TES Nevşehir Şube Başkanı Urgenç'ten Rektör Aktekin'e Ziyaret

Dr. Semih Aktekin'i makamında ziyaret etti.

Üniversitede yetkili sendika olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'e bilgi veren TES Başkanı Tayfur Urgenç, ayrıca üniversitenin akademik ve idari personelinin özlük haklarının korunması ve taleplerinin karşılanması hususlarında vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Aktekin ve yönetimine teşekkür etti. Rektör Aktekin ise üniversitede görev yapan tüm akademik ve idari personelin istek ve talepleri ile birlikte, özlük haklarının belirlenen kanunlar çerçevesinde korunması ve karşılanmasına yönelik çalışmalara büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Rektör Aktekin ile bir süre görüşen Başkan Urgenç ziyaret sonunda Aktekin'e, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından hazırlanan; '2023'e Doğru Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Çalıştayı', '2023'e Doğru Türkiye'de Din ve Değerler Eğitimi Çalıştayı' ve '2023'e Doğru Türkiye'de Yükseköğretim Çalıştayı' kitaplarını hediye etti.