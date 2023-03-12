TFF 3. Lig: Nevşehir Belediye Spor: 2 - İdaş Çatalcaspor: 0

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor, kendi sahasında Çatalcaspor'u 2-0 mağlup etti. Nevşehir Belediye Spor bu galibiyetle puanını 40 yükseltirken, Çatalcaspor 26 puanda kaldı.

Stat: Nevşehir Gazi Stadı

Hakemler: Deniz Sercan Akgül, Ömer Akman, Samet Kaya

Nevşehir Belediye Spor: Şener, Rahmi Can, Erdi, Orhan, Gökay (İbrahim dk. 77), Özgür Can, Ali Küçik, Baran (Murat dk. 62xx), Hüseyin, Onur, Dilaver (Ömer dk. 87xx)

İdaş Çatalcaspor: Akın, Yusuf, Mehmet Can, Reha, Yunus, Tayfun, Furkan (Mustafa Sol dk. 80), Emre (İsmet dk. 73), Murat (Mustafa Öztürk dk. 73), Yusuf, Selahattin (Burak dk. 62)

Goller: Özgür Can Özcan (dk. 6), Erdi Kasapoğlu (dk. 90) (Nevşehir Belediye Spor)

Sarı kartlar: Baran, Özgür Can, Dilaver (Nevşehir Belediyespor), Selahattin (İdaş Çatalcaspor)