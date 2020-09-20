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TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 - Fatsa Belediyespor: 2

TFF 3.

Lig 1. Grup'un ilk haftasında Nevşehir Belediyespor, Fatsa Belediyespor'u konuk etti. Müsabaka konuk ekip Fatsa Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Gazi Stadyumundan oynanan müsabakayı AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın'ın yanı sıra TFF'ye bildirilen isim listesinde bulunan kişiler takip etti.


Korona virüs ile mücadele kapsamında maçların seyircisiz oynanması nedeniyle Nevşehir Belediyespor'lu bazı taraftarların çatı ve ağaçlara çıkarak maçı takip etmeleri dikkatlerden kaçmadı.



Stat: Gazi


Hakemler: Mikail Cihangir, Mehmet Şengül, Şükrü Çavcı


Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç, Muhammed Serdar, İsmail, Efe Can (Furkan dk. 64), Youssef (Ahmet Mert dk. 81 ?), Emrah, Muhammed Burak (Ramazan Övüç dk. 54), Erhan, Hasan, Ahmet (Tuncay dk. 81 ?), İlyas


Yedekler: Ramazan, Furkan Parsak, Furkan Mızrak, Emre


Teknik Direktör: Taner Öcal


Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Gökhan, Enver, Rıdvan, Hacı Şükrü (Cevat dk. 59), İsmail (Emrah dk. 71), Mehmet (Sinan dk. 59), Fatih, Emre (Kemal dk. 85 ?), Rıdvan Sağlam (Doğukan dk. 85 ?), Tevfik


Yedekler: Kadir, Emrah, Onur,


Teknik Direktör: Murathan Karagöl


Goller: İsmail (dk. 42), Sinan (dk. 69) (Fatsa Belediyespor)


Sarı kartlar: Ramazan (Nevşehir Belediyespor), İsmail, Enver, Rıdvan (Fatsa Belediyespor)

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