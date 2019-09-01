İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 - Diyarbekirspor: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor ligin ilk maçında Gazi Stadyumu'nda Diyarbekirspor'u konuk etti.


Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, MHP İl Başkanı İlhan Kaya'nın yanı sıra yaklaşık 3 bin taraftar takip etti.



Stat: Gazi


Hakemler: Gökhan Özbulut, Sezgin Şahbaz, Mesut Hakalmaz


Nevşehir Belediyespor: Onur, İlker, Youssef (Emre Fırtına dk. 88 ?), Ozan (Tugay Yıldırım dk. 64), Ergün, Onur, Muhammet, Alper, Savaş (Muhammed Ali dk. 85 ?), Oktay, Okan


Yedekler: Murat, Tolgahan, Emre, Muhammed Emin


Teknik Direktör: Ergün Aytekin,


Diyarbekirspor: Ahmet, Uğur Ayhan (Vedat dk. 89 ?), Fikret, Tolunay (Reşo Akın dk. 68), Emrah, Emre Hasan, Şevket Maksut (Güney dk. 74), Emre, Alihan, Mehmet Fuat


Yedekler: Mehmet Mert, İbrahim, Serhat, Furkan


Teknik Direktör: Selahattin Dinçel


Goller: Tugay (dk. 68) (Nevşehir Belediyespor), Reşo (dk. 79) (Diyarbekirspor)


Kırmızı kart: Alper (dk. 77) (Nevşehir Belediyespor)


Sarı kartlar: Fikret Topaloğlu, Maksut, Emrah Kiraz (Diyarbekirspor), Emre Fırtına (Nevşehir Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.