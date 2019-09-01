TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 - Diyarbekirspor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor ligin ilk maçında Gazi Stadyumu'nda Diyarbekirspor'u konuk etti.
Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, MHP İl Başkanı İlhan Kaya'nın yanı sıra yaklaşık 3 bin taraftar takip etti.
Stat: Gazi
Hakemler: Gökhan Özbulut, Sezgin Şahbaz, Mesut Hakalmaz
Nevşehir Belediyespor: Onur, İlker, Youssef (Emre Fırtına dk. 88 ?), Ozan (Tugay Yıldırım dk. 64), Ergün, Onur, Muhammet, Alper, Savaş (Muhammed Ali dk. 85 ?), Oktay, Okan
Yedekler: Murat, Tolgahan, Emre, Muhammed Emin
Teknik Direktör: Ergün Aytekin,
Diyarbekirspor: Ahmet, Uğur Ayhan (Vedat dk. 89 ?), Fikret, Tolunay (Reşo Akın dk. 68), Emrah, Emre Hasan, Şevket Maksut (Güney dk. 74), Emre, Alihan, Mehmet Fuat
Yedekler: Mehmet Mert, İbrahim, Serhat, Furkan
Teknik Direktör: Selahattin Dinçel
Goller: Tugay (dk. 68) (Nevşehir Belediyespor), Reşo (dk. 79) (Diyarbekirspor)
Kırmızı kart: Alper (dk. 77) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Fikret Topaloğlu, Maksut, Emrah Kiraz (Diyarbekirspor), Emre Fırtına (Nevşehir Belediyespor)