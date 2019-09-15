TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 - Osmaniyespor FK: 2

TFF 3.
Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor sahasında Osmaniyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Gazi
Hakemler: Feridun Daldaş, Harun Öztekin, İbrahim Ethem Potuk
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç, İlker Günaslan, Youssef Yeşilmen, Emre Gemici, Ergün Cengiz, Onur Ural, Muhammet Aran, Alper Yener (Emre Fırtına dk. 79), Savaş Yılmaz (Rasim dk. 75), Oktay Gümüş (Raif Uzuner dk. 66), Okan Duran
Teknik Direktör: Ergün Aytekin
Osmaniyespor FK: Alp Arda, Onur Kızıltaş, Kerim Bölük, Hamit Bayraktar, Tayfun Gümüşoğlu, Ali Emre Erhal (Deniz Karadeniz dk. 60), Taşkın Kartal (Semih dk. 70), Ahmet Baykal (Yasin Çakaloğlu dk. 79), Metehan Mimaroğlu, Ekrem Sütçü, Cihad Ateş
Teknik Direktör: Mehmet Seçkin
Goller: Cihad Ateş (dk. 45 ve 82) (Osmaniyespor), Emre Gemici (dk. 90) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı Kart: Yousef Yeşilmen (dk. 90) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı Kartlar: Savaş Yılmaz, İlker Günaslan, Ergün, Muhammet, Yasin (Nevşehir Belediyespor), Cihat Ateş, Alp Arda, Tayfun Sabri, Kerim Bölük, Taşkın (Osmaniyespor)