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TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 - Osmaniyespor FK: 2

TFF 3.

Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor sahasında Osmaniyespor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Gazi


Hakemler: Feridun Daldaş, Harun Öztekin, İbrahim Ethem Potuk


Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç, İlker Günaslan, Youssef Yeşilmen, Emre Gemici, Ergün Cengiz, Onur Ural, Muhammet Aran, Alper Yener (Emre Fırtına dk. 79), Savaş Yılmaz (Rasim dk. 75), Oktay Gümüş (Raif Uzuner dk. 66), Okan Duran


Teknik Direktör: Ergün Aytekin


Osmaniyespor FK: Alp Arda, Onur Kızıltaş, Kerim Bölük, Hamit Bayraktar, Tayfun Gümüşoğlu, Ali Emre Erhal (Deniz Karadeniz dk. 60), Taşkın Kartal (Semih dk. 70), Ahmet Baykal (Yasin Çakaloğlu dk. 79), Metehan Mimaroğlu, Ekrem Sütçü, Cihad Ateş


Teknik Direktör: Mehmet Seçkin


Goller: Cihad Ateş (dk. 45 ve 82) (Osmaniyespor), Emre Gemici (dk. 90) (Nevşehir Belediyespor)


Kırmızı Kart: Yousef Yeşilmen (dk. 90) (Nevşehir Belediyespor)


Sarı Kartlar: Savaş Yılmaz, İlker Günaslan, Ergün, Muhammet, Yasin (Nevşehir Belediyespor), Cihat Ateş, Alp Arda, Tayfun Sabri, Kerim Bölük, Taşkın (Osmaniyespor)

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