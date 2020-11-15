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TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 - Bucaspor: 1

Misli.

com 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumu'nda ağırladığı Bucaspor'u 2-1 mağlup etti.


3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Bucaspor'u emre ve Emrah'ın kaydettiği goller ile 2-1 mağlup etmeyi başardı. Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve federasyona verilen isim listesi izledi.


Stat: Gazi


Hakemler: Volkan Şeker, Ünal Doğru, Coşkun Yalçın


Nevşehir Belediyespor: Furkan Güzel, Serdar Yazıcı, Ahmet Mert, İsmail, Efe Can, Emrah (Hamza Küçükköylü dk. 81 ?), Erhan, Emre Torun (Furkan Mızrak dk 64), Hasan, Ahmet (Bırak Taşdemir dk. 67), Muhammed Furkan


Bucaspor: Şener, Yalçın, Gökhan, Alper Kadir (Ufuk dk. 45), Osman, Ahmet, Yusuf Can (Saruhan dk. 79 ?), Berke, Cuma (Enes dk. 62), Oğuz (Ahmet dk. 62), Tunç Murat Behram


Goller: Emre Torun, Emrah Bedir (Nevşehir Belediyespor) Tunç Behram (Bucaspor)


Kırmızı Kart: Yalçın Eycan Kaya (dk. 89) (Bucaspor)


Sarı Kartlar: Hasan Kaya (Nevşehir Belediyespor), Tunç Behram (Bucaspor)

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