TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 3 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 1'inci Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor'u 3-1 yendi.
Stad: Gazi Stadı
Hakemler: Tolga Sancak, Halil Altun, Ömer Karakaya
Nevşehir Belediyespor: Şener, Erdi, Halil (Dk.75,Batuhan), Orhan, Gökay, Özgür (Dk.75 Ali Kılıç), Baran (Dk.88 Kadir ?), Hüseyin, Ömer (Dk.46 Rahmi), Onur, Dilaver (Dk.89 Cerem Talha ?)
Karabel Karaköprü Belediyespor: Berat, Burak Büyükkaya, Burak Taşdemir ( Dk. 46 Selim), Muhammed Raşit Şahingöz, Emirhan, Fatih (Dk 80. Eyyüp), Kubilay, Halil (Dk.46 İbrahim), Emre, Mücahit, Fevzi (Dk.69,Kemal)
Goller: Baran ( Dk.11 ve 77), Dilaver (Dk.21) (Nevşehir Belediyespor), Muhammed Raşit Şahingöz (Dk.55) (Karbel Karaköprü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Baran, Dilaver (Nevşehir Belediyespor), İbrahim, Kemal (Karbel Karaköprü Belediyespor)