TFF 3.Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1

Misli.
com 3.Lig 1.Grup takımlarından Nevşehir Belediyespor, 14. hafta müsabakasında sahasında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor 68.dakikada İzlem Anıl Balakkız'ın kaydettiği gol ile Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Gazi
Hakemler: Berkan Çetin, Abdühamit Söyler, Buğur Han Güler
Nevşehir Belediyespor: Furkan, Erhan, Ahmet (Anıl dk. 82 ?), İsmail, Muhammed Serdar, Efe Can, Hasan ( Tuncay dk. 73), Muhammed Furkan, Emrah, Youssef (Emre dk. 69), Muhammed Burak (Furkan dk. 83 ?)
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: İsmail, Yasin(Berkehan ?), Fahri Utku(Anıl dk. 57), Emre (Erhan dk. 90 ?), Akın (Gürkan dk. 90 ?), Gökhan, Erçin, İlker, Mücahit, Ali Kemal , Sıddık
Gol: İzlem Anıl Balakkız (Yeşilyurt Belediyespor)
Sarı Kartlar: Emrah Bedir (Nevşehir Belediyespor), Utku, Anıl (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)