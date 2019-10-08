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Tırın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir-Gülşehir yolunda meydana gelen trafik kazasında 50 EA 999 plakalı otomobil sürücüsü aşırı hız ve dikkatsizlik sonrasında önünde seyreden tırın altına girdi. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tırın altında sıkışan otomobil sürücüsünü Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen otomobil sürücüsü Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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