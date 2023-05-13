Nevşehir'de tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre,Avanos - Gülşehiryolu Özkonakmevkiinde meydana gelen kazada Ahmet B.'nin (30) kullandığımotosiklet tır ile çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerinde olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ahmet B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet B.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.