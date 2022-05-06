Tiyatro oyunu ‘3. Koğuş' için biletler satışa çıktı

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri Etkinlikleri çerçevesinde 7 Mayıs Cumartesi akşamı sahnelenecek olan ve ünlü birçok ismin oynayacağı '3. Koğuş' tiyatro oyunu için biletler satışa çıktı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Büyük ilgi gören etkinlikler çerçevesinde 7 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'da 3. Koğuş tiyatro oyunu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Hüseyin Öztürk'ün yazıp yönettiği ve Hacı Ali Konuk, Sinan Koşan, Ali Fuat Pekzeren, Hüseyin Öztürk ve Osman Büyükercan gibi usta isimlerin rol aldıkları oyun için biletler satışa çıktı.

Tiyatro severler biletlerini 08.00-17.00 arasında 5 TL karşılığında Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nden alabilecek.