TOKİ konutları için kura çekimi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara müjdelenen 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Nevşehir'de 1002 konut için kura çekimi yapıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kura çekiminde vatandaşların heyecanına ortak oldu.

TOKİ ile Nevşehir Belediyesi işbirliğinde Beddik Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen konutlar için kura çekimi yapıldı. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine 1002 konut için başvuruda bulunan bin 900 kişi katıldı.

Törende 2+1 ve 3+1 konutlar noter huzurunda sahiplerini buldu. Proje, Şehit Ailesi, Terör Malulü, Engelli, Emekliler ve Diğer olmak üzere kategorilere ayrıldı. Kura çekiminde isimlerinin okunduğunu duyan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, hayallerinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“Ev sahibi olmayan bir belediye başkanıyım”

Kurada ismi okunan vatandaşlara hayırlı olması dileğinde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı: “Nevşehir'de yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Dar gelirlilerin, şehit ailelerinin, gazilerimiz, emeklilerimiz ve engelli vatandaşlarımızın ev sahibi olacak olmasında dolayı çok mutluyuz. Onların bir yuvaya kavuşması bizleri son derece mutlu edecektir. Allah hepinize ödeme kolaylığı versin. Sosyal konut projeleriyle Türkiye'nin birçok şehrinde vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ ve projenin mimarı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kendisinin ev sahibi olmadığını hatırlatan Başkan Arı, kurada ismi çıkmayan vatandaşların da üzülmemelerini isteyen belediye olarak ev sahibi olmayanların herkesin bu hayaline kavuşması için çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

“Yeni sosyal konut projeleri hayata geçirilecek”

Arı: “Biz dünyaya ve yaptığımız görevlere herhangi bir mal, mülk sahibi olalım diye talip olmadık. Bulunduğumuz yerlerde, Allah'ın bize lütfettiği ve milletimizin bize teveccüh gösterdiği yerlerde bu milletin hak ettiği hizmetleri kendilerine yapalım diye bir yerlere geldik. Bundan dolayı üzülmüyoruz hamdolsun. Benimde buradaki bir çok kardeşim gibi evim yok, kirada oturuyorum. Kirada oturmaya da devam edeceğim. Bu şehirde hiçbir zaman ticari bir işim olmadı. İnşaallah bu görevi rabbim nasip eder bir gün bıraktığımız zaman yine ticaretle anılmayan bir belediye başkanı olarak alnımızın akıyla ve sizlerin hayır duasıyla bırakacağız. Evi olmayan bir belediye başkanı olarak evi olmayan vatandaşlarımızın halinden anladığımı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte bu şehirde ev sahibi olmayan kardeşlerimize hangi imkânlarımızı kullanarak onları ev sahibi yapabiliriz onun da ayrı bir çalışmasını yapacağız. Bu şehirde ihtiyacı olan her kardeşimizin ev sahibi olması için Nevşehir Belediyesi olarak TOKİ ile işbirliği halinde çalışmalar yürüteceğiz” diye konuştu.