Trafik kazasında yaralanan köpeğe Nevşehir Belediyesi sahip çıktı

Yaralı köpeğin tedavisini üstlenen belediye ekipleri, tedavisinin tamamlanmasının ardından köpeği sahiplendirilecek.

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde iki öğrenci yolda yatan ve muhtemelen bir aracın çarpması sonucu yaralanan bir köpek olduğunu fark etti. Hacıbektaş ilçesinde, gece saatlerinde tüm çabalarına rağmen yaralı köpeğe müdahale edilmesi için kimseye ulaşamayan öğrenciler daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya telefonla ulaşarak yardım istedi. Başkan Arı'nın talimatı üzerine harekete geçen belediye ekipleri yaralı köpeği Nevşehir'e getirdi.

Çenesi, kalçası ve ayaklarında çok sayıda kırık olan köpeğin tedavisini üstelenen Nevşehir Belediyesi, köpeğin tedavisinin tamamlanarak yeniden sağlığına kavuşmasının ardından ‘Şanslı' adı verilen köpeği sahiplendirecek.