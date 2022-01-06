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Traktör hırsızı yakalandı

Nevşehir’ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda traktör çaldığı belirlenen şahıs yakalandı.

Nevşehir' İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda traktör çaldığı belirlenen şahıs yakalandı.


Nevşehir'de Cevher Dudayev Mahallesinde bir ikametin önünde park halinde bulunan 50 plakalı traktör ve arkasında takılı iki tekerlekli römork çalındı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik çalışmalar ve araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın R.S. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Polis ekipleri, traktör ve römorkunun bulunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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