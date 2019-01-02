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TSE Nevşehir İl Müdürü Güneş Rektör Bağlı'yı ziyaret etti

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Nevşehir İl Müdürü Erol Güneş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.


TSE İl Müdürü Erol Güneş ve beraberindeki heyetin NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaretlerinde NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve NEVÜ Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Seçme, Kalite Komisyonu üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Günay Köprülü ve Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Becit İşçitürk hazır bulundu.


Rektör Bağlı TSE Nevşehir Müdürü Erol Güneş ve beraberindekilere ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür ederken, ziyarette NEVÜ tarafından yürütülen kalite ve akreditasyon çalışmaları kapsamında TSE ile yürütülecek ortak çalışma ve işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


Ziyaret sonunda Rektör Bağlı TSE İl Müdürü Güneş'e günün anısına plaket takdiminde bulundu.

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