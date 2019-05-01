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TÜGVA tarafından çocuk şenliği düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ’Çocuk Şenliği’ Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ bloklarında düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Çocuk Şenliği' Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ bloklarında düzenlendi.


TÜGVA İl Temsilciliği tarafından düzenlenen çocuk şenliğine çok sayıda çocuğun yanı sıra ailelerin de büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Düzenlenen şenlikte çocuklar palyaçolar ile doyasıya eğlenirken şenlik kapsamında çocuklara balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.


TÜGVA İl Temsilciliği tarafından düzenlenen şenliklere İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan'ın yanı sıra çok sayıda çocuk katıldı.

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