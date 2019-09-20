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Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan NTSO'ya ziyaret

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Tüzün ve Meclis Üyesi Mustafa Edip Artun, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.

Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette konuşan TUTSO Başkanı Aydın, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve GTİ A.Ş. Başkanlığı görevlerinde gösterdiği başarılardan dolayı M. Arif Parmaksız'ı tebrik ederek, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.


Başkan Parmaksız ise, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerini turizm cenneti Kapadokya'mız da görmekten memnun olduklarını dile getirdi.

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