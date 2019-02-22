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Turizm Fakültesi öğrencilerinden vadi gezisi

Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinin girişimiyle vadi gezisi düzenlendi.


“21 Şubat Dünya Turist Rehberleri Günü" kapsamında Turizm Fakültesi Araştırma Görevlileri Filiz Dalkılıç Yılmaz ve Zeynep Çokal rehberliğinde Kızılçukur Vadisi'ne düzenlenen geziye fakültenin tüm bölümlerinden öğrenciler katıldı.


Kendilerine tahsis edilen otobüs ve diğer desteklerinden dolayı NEVÜ yetkililerine teşekkür eden öğrenciler, meslekleri kapsamında düzenledikleri bu gezinin öneminin farkında olduklarını belirterek bu sayede milyonlarca yılda oluşan Kapadokya vadilerinden Kızılçukur Vadisi'nin eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerine tanık olduklarını söylediler.

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