Turizmci Seçkin Özerler, İngiltere Kralı III. Charles'i Kapadokya'ya davet etti

Charles'ın 1989 yılında Kapadokya'da kaldığı otelin odasında asılı duran tabela değiştirildi.

1989 yılında prens olarak Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Charles, 4 gün Kapadokya'da bulunan Kaya Otel'de konakladı. Otelde konakladığı odanın girişine 'İngiltere Prensi Charles 1989 yılında bu odada konaklamıştır' ibaresi yer alan bir levha asıldı. III. Charles İngiltere Birleşik Krallık Kralı olduktan sonra Kapadokya'da kaldığı odanın girişindeki levha da değiştirildi. Yeni levhada ' Charles 1989 yılında dört gece bu odada konaklamıştır' ifadeleri yer aldı.

Otel Genel Müdürü Seçkin Özerler gazetecilere yaptığı açıklamada, “Prens Charles 1989 yılında Kapadokya'yı ziyarete geldiğinde tesisimizde dört gece konaklamış. Bizde bunu anlamlandırmak adına tesisimizde konaklayan diğer ünlü misafirlerimiz gibi tabela asmıştık. Asılan tabelada prens yazıyordu. Bizde bunu güncellemek istedik. Prens Charles yazan levhayı sökerek yerine ‘ Charles' yazan levhayı astık” şeklinde konuştu.

Charles'i Kapadokya'ya davet etti

Otel Genel Müdürü Seçkin Özerler, Charles'i tekrar Kapadokya'ya davet etti. Özerler, “Buradan Charles'i tebrik ediyorum. Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla da Charles'ı tekrar Kapadokya'ya ve tesisimize davet ediyorum” dedi.