Türk-Alman Dostluk birliği üyeleri, Arı'yı ziyaret etti

Nevşehir Belediyesi ile kardeş belediye olan Almanya'nın Pforzheim kentinde çalışmalarını sürdüren Türk-Alman Dostluk Birliği yöneticileri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Pforzheim Türk-Alman Dostluk Birliği Başkanı Udo Kampisch ve beraberindeki yöneticileri makamında kabul ederek bir süre görüştü. Ziyarette Nevşehir'e ilişkin bilgiler aktaran Arı, dostluk ilişkilerinin daha da etkin hale getirilmeye büyük bir önem verildiği Pforzheim kenti ile daha sıcak ilişkilerin geliştirilmesi için Nevşehir Belediyesi olarak her türlü işbirliğini yerine getirmede kararlı olduklarını söyledi. Arı; “Kardeş şehirlerimiz ile ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Pforzheim'da bizim kardeş şehirlerimizden bir tanesi. Almanya'nın en güzel kentlerinden biri olan Pforzheim ile Nevşehir arasındaki işbirliğini önümüzdeki süreçte arttırarak sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin yapıldığı gece henüz kesin sonuçlar açıklanmadan kendisine ilk tebrik telefonunun Pforzheim'dan geldiğini ve3 bundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Arı, Alman heyetin belediye başkanlığı ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

“Arı'nın 5 yaşında kurduğu başkanlık hayali”

Belediye başkanı olmaya henüz 5 yaşında kurduğu hayal ile başladığını ve bu hayalinin peşinden azimle koşarak belediye başkanı olduğunu söyleyen Arı; “İnallı gibi küçük bir kasabada yaşarken belediye başkanı olan rahmetli amcamın makam aracı ile kasaba içerisinde gezmesinden çok etkilenmişti. O zamandan başlayarak hep belediye başkanı olma hayalini kurdum. Bu hayalime ulaşmak içinde, tüm imkânsızlıklara rağmen pes etmeyerek çok çalıştım. İstanbul'da, Ankara'da bir çok önemli göreve geldim ama benim hayalim Nevşehir Belediye Başkanı olmaktı. Bu yüzden de belediye başkanlığına aday oldum ve seçim sloganımda ‘Bir Hayalimiz Var Nevşehir' oldu. Gördüğünüz gibi gariban bir köyden, gariban bir çocuk 5 yaşında hayal kuruyor, çalışıyor ve bu şehre belediye başkanı oluyor. Benim bu yaşadıklarım aynı zamanda Türk demokrasisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye'de nerede yaşarsanız yaşayın bir şeyi başarmak için, yeter ki isteyin ve hayalini kurun” diye konuştu. 5 Yaşında hayalini kurduğu bu şehrin belediye başkanlığı için çok çalıştığını ve çalışmaya da devam ettiğini vurgulayan Arı, Alman heyete Nevşehir'e her geldiklerinde Nevşehir'i bir öncekinden daha güzel ve gelişmiş göreceklerine söz verdi. Pforzheim Türk-Alman Dostluk Birliği Başkanı Udo Kampisch ise, Arı'ya kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Arı'nın Nevşehir ve Pforzheim arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi yönündeki düşüncelerine katıldıklarını belirten Udo Kampisch, “Kapadokya bölgesi ve Nevşehir bizler için gerçekten çok farklı bir yer. Bir çok Türk'ün yaşadığı Pforzheim ile Nevşehir arasındaki kardeş şehir ilişkilerini çok önemsiyoruz. Kardeş şehrimizin belediye başkanının da böylesine güzel bir başarı hikâyesinin olmasından da çok etkilendik” diye konuştu.

Belediye Başkanı Rasim Arı daha sonra ziyaretin anısına Avanos çanağından yapılı Türk-Alman Dostluk Birliği Başkanı Udo Kampisch hayat ağacı hediye etti.