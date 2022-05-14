Türk Dünyasından gelen Akademisyen ve Gazeteciler Kayaşehir'i gezdi

Niğde'de gerçekleştirilen 2. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu'na katılan akademisyen ve gazeteciler, Nevşehir'de bulunan dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olan tarihi Kayaşehir'i gezdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi himayelerinde Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ortaklığında düzenlenen 2. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu Niğde'de yapıldı. Sempozyuma; Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC ve Bengladeş'ten çok sayıda akademisyen ve gazeteci katıldı. Sempozyuma katılan davetliler hafta sonu Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde Kapadokya Bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi. Bölgede ilk olarak Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan ve dünyanın en büyük kaya oyma yerleşim merkezi olarak kabul edilen tarihi Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi'ni gezen heyete, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Ekici de eşlik etti.

6. yüzyıldan günümüze sürekli yaşam izlerinin bulunduğu ve içerisinde kayadan oyma kilise, bezirhane, su tüneller, ticaret ve yaşam alanlarının olduğu Kayaşehir ile ilgili heyete gezileri sırasında Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri tarafından bir de sunum yapıldı.