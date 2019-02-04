Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Özer, Rektör Bağlı'yı ziyaret etti

Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, beraberinde Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Murat Ellialtı, Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve iş adamı Ünal İkizoğlu refakatında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti.

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ve beraberindekilere ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Bağlı, hafta sonu gerçekleştirilen genel kurulla yeniden seçilen Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve yönetimine tekrardan görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Bağlı'ya bugüne kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı Türk Kızılayı adına teşekkürlerini sunan Genel Müdür Yardımcısı Özer ve beraberindeki heyet, Rektör Bağlı ile bir süre görüştü.