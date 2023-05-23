Türk Mutfağı Haftası'nda Ürgüp'ün tescilli lezzeti 'Köftür' ikram edildi

Ürgüp'te Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 40 kilo köftür ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlik programı çerçevesinde Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp'ün marka tescilli yöresel ürünü köftür ikramı gerçekleştirildi. Ürgüp Belediyesi Şehit Şenay Aybüke Yalçın sosyal tesisi tarafından hazırlanan cevizli ve tahinli yöresel köftür tatlısı, protokol yolunda Tahsin Ağa İlçe Halk Kütüphanesi önünde vatandaşlara ikram edildi. Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı ikram noktasında Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp'ün yöresel ürünü köftürün Ürgüp Belediyesi tarafından marka tescilinin yapıldığını belirterek Türk Mutfağı Etkinlikleri çerçevesinde 2 yıldır vatandaşlara köftür ikramının yapıldığını belirtti. Başkan Aktürk, “Vatandaşlarımıza doğal ve yöresel ürünümüz köftür afiyet olsun, Türk mutfağı Haftası hepimize kutlu olsun" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ikram noktasında yaklaşık 40 kilo köftür tatlısı ikram edildi.