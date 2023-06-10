Turk Riders Chopper Clup üyeleri motorla Kapadokya turu attı

Turk Riders Chopper Clup üyeleri Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde, gruba yeni katılan üyeleri için yemin töreni düzenleyerek, Kapadokya turu attı.

Turk Riders Choppper Clup tarafından kabul edilen üyeliklerinin yerine getirilmesi için Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Devrent Vadisinde yemin töreni düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda motosikletçinin katıldığı yemin töreninde kulübe yeni katılan motosiklet sürücüleri Türk Bayrağı üzerinde yemin ederek kulübe üyelikleri kabul edildi. Turk Riders Chopper Clup Başkanı Ruhsati Tiraş, "Motorcu motor üstünde belli bir süreyi aştıktan sonra kulüp üyesi arkadaşlarından bir daha ayrılmamak üzere bir yemin metni okurlar. Bu yemin töreni motorcunun kulübüne ve arkadaşlarına olan sadakatini gösterir. Turk Riders Chopper Clup olarak Türkiye genelinde sosyal projelere de imza atıyoruz. Ancak Kapadokya bölgesi bizim için önemli. Hem İç Anadolu bölgesinde hem de tüm illerimize yakın. Aynı zamanda çekici bir bölge" dedi.

Turk Riders Chopper Clup Kapadokya Temsilcisi Kenan Tekin de, "Kapadokya bölgesi Türkiye'nin olduğu gibi, dünyanın da göz bebeği. Bu nedenle kulüp üyesi arkadaşlarımız da bölgemizi sık sık ziyaret etmek istiyorlar. Bizlerde burada düzenlediğimiz etkinlikler ile onlara ev sahipliği yapıyoruz. Bu gün 33 ilden 300'e yakın motorcu ve ailesi bulunuyor. Üç gün boyunca bölgemizde konaklayacaklar. Bizlerde bölgemizi gezdirerek tanıtımını yapacağız” şeklinde konuştu.