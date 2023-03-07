Türkistan bu çileğin peşinde

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2004 yılında Nevşehir'in özellikle Derinkuyu bölgesindeki tarım alanlarında patates siliği hastalığı görülmesi nedeniyle uygulanan garanti sonrasında çiftçiler de alternatif ürünlere yöneldi.

Derinkuyu ilçesinde toprakta oluşan hastalık nedeniyle patates ekimine ara veren çiftçiler, ürettikleri çilek fideleriyle Türkiye ve Türki devletlerinin (Trakya'dan Urumçi'ye kadar) ihtiyacına cevap veriyor.

Bölgede patatese alternatif olarak fasulye ve kabak çekirdeğinin yanı sıra çilek üretimine başlayan çiftçiler, şimdi "Derinkuyu çileği" adıyla markalaşma yolunda ilerliyor.

Nisan ayında toprakla buluşan fideler çoğaltılarak, Kasım Aralık aylarında toplanıyor. Toplanan fideler temizlendikten ve boylama işlemi yapıldıktan sonra yaklaşık 4 ay soğuk hava depolarında bekletiliyor. Mart ve Nisan aylarında soğuk hava depolarından çıkan fideler dikileceği bölgeye gönderiliyor. Fidelerin tanesi 11 Cent'ten (Yaklaşık 2 TL) satılıyor.

Çilek fidesi üreticisi Musa Bülbül, Derinkuyu bölgesinin coğrafi yapısı nedeniyle çilek ve çilek fidesi üretimine en uygun bölgelerin başında geldiğini söyledi. 2016 yılında çilek fidesi üretimine başladıklarını söyleyen Bülbül, “Çilek fidelerimiz anaç olarak yurt dışından ithal edilmekte. Derinkuyu bölgesinde ekimi yapılarak fide çoğaltması yapıyoruz. Derinkuyu'nun iklim şartları, rakımı fide üretimine uygun” dedi.

Yıllık yaklaşık olarak 10 milyon çilek fidesi ürettiklerini söyleyen Bülbül, “Ürettiğimiz çilek fidelerini özellikle Türki devletlerine gönderiyoruz. Yurt içinde de Antalya, Mersin, Aydın, Çanakkale, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz” şeklinde konuştu.