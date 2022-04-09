İhlas Haber Ajansı

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Türkiye Şampiyonasında Nevşehir'i temsil edecekler

Nevşehir’de düzenlenen Oryantiring Şampiyonası’nda il birincisi Avanos Anadolu Lisesi kız takımı Kahramanmaraş’ta yapılan grup yarışmalarında tarihi başarıya imza attı.

Nevşehir'de düzenlenen Oryantiring Şampiyonası'nda il birincisi Avanos Anadolu Lisesi kız takımı Kahramanmaraş'ta yapılan grup yarışmalarında tarihi başarıya imza attı.


Avanos Anadolu Lisesi kız takımı 21 il birincilerinin katıldığı toplamda 141 sporcunun ter döktüğü müsabakalar sonuncunda ikinci olarak tarihi bir başarıya ortak oldu. 141 sporcu içinden 2. Olan Beyza Nur Temel Nevşehir'in gururu olurken, Kızlar A ve B kategorilerinde 2.olan takımlar Türkiye Şampiyonasında Nevşehir'i temsil hakkı kazandı.

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