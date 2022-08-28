Türkiye'nin en iyi geleneksel okçuları Nevşehir'de yarıştı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü tarafından düzenlenen "Kapadokya Geleneksel Okçuluk Koşusu" bu yıl yine Türkiye'nin en iyi geleneksel okçularını Nevşehir'de buluşturdu.

“Türkiye'nin En iyi Geleneksel Okçuları NEVÜ'de Ok Attı “

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “ Kapadokya Geleneksel Okçuluk Koşusu”nda, 20 farklı ilden Türkiye'nin en iyi geleneksel okçuları Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde yarıştı.

NEVÜ Çim Saha'da gerçekleştirilen ve ata sporu olan geleneksel Türk okçuluğu alanında Türkiye'nin en iyi okçularının bir araya getirildiği “2. Kapadokya Geleneksel Okçuluk Koşusu” Minikler, Gençler, Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar kategorisinde gerçekleştirildi.

“Yarışlarda 178 sporcu birincilik için ter döktü”

Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 751. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen “Kapadokya Geleneksel Okçuluk Koşusu”nun ikincisine Nevşehir, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Konya, Kırşehir, Manisa, Mersin, Niğde ve Yozgat'tan 178 sporcu katıldı.

Yarışma sonunda, "Büyük Erkekler"de Burhan Akay, "Büyük Kadınlar"da Banu Sencer, "Gençler"de Mustafa Yağız Aksoy, "Minikler"de ise Muhsin Yuşa Uğur birinciliği elde etti.

Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Fethi Yöndemli, yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "20 ilden 178 sprocunun katıldığı yarışmayı bu yıl ikinci kez düzenliyoruz. Yarışmada 18 farklı hedefimiz var. Bu hedeflerin farklı yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla kuralları var. Bunlar, sporcuların geleneksel okçuluk ile geliştirdiği yeteneklerinin öne çıkmasını sağlayacak parkurlar." Dedi