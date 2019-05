Türkiye'nin en modern Hayvan Kasabası için temel atma töreni düzenlendi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın vizyon projelerinden biri olan Hayvan Kasabası ve Geçici Hayvan Bakım Evi için temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Rasim Arı: ” Biz her türlü canlının şefkatli ve merhametli bir ortamda hayatını devam ettirmesini temin etmek zorundayız. Kuracağımız bu tesis Nevşehir'i bu konuda Türkiye'de örnek bir şehir haline getirecek.” dedi.

“Şehrin en önemli sorunlarından biri çözülüyor”

Hayvan kasabasında yer alacak ormanlık alana yerleştirilecek kuş evleri sayesinde kuşların doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebileceklerini ifade eden Arı, şöyle konuştu;

“Sokak hayvanları şehrimizdeki en büyük sorunlardan bir tanesiydi. Her iki taraf için de sorun aslında. Bir tarafta vatandaşımız mağduriyetini ifade ediyor öbür tarafta da hayvanlarımız şefkate ve merhamete ihtiyaç duyuyor. Böylece her iki tarafta mağdur oluyor. Sokak hayvanları konusunda vatandaşlarımızdan çok sayıda şikayet alıyorduk. Fakat bu soruna kanunlar çerçevesinde çözüm bulabiliyoruz. Kanunlar, ‘Yakaladığınız hayvana kulağına küpeyi taktıktan sonra 15 gün içerisinde aynı yere bırakmak zorundasınız' diyor. Ama bunu tek tek vatandaşlarımıza anlatmak zor oluyor ve bunun sıkıntısını çekiyorduk. Ama şimdi temelini attığımız bu hayvan kasabası ile birlikte sadece şehir merkezimizde değil Nevşehir sınırları içerisindeki bütün hayvanlarımızın şefkatli bir ortamda bakımını temin edeceğiz. Biz sadece insanlara değil, bütün çalılara şefkat ve merhamet gösterilmesi gerektiğini bize telkin eden bir dinin mensuplarıyız. Biz her türlü canlının şefkatli ve merhametli bir ortamda hayatını devam ettirmesini temin etmek zorundayız. Bu noktada katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz.”

Kapadokya Belediyeler Birliği Müdürü ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer'de, kasabanın, birçok yönüyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını söyledi. Tesise getirilecek sokak hayvanlarına öncelikle ilk kabul noktasında tarama yapılacağını belirten Yüzer: “Sonrasında hasta olanlar ve bakıma ihtiyaç duyulan hayvanları ayıracağız. Serbest gezi alanlarının da yer alacağı tesisimizde yavrulu hayvanları ayrı bir bölümde tutacak ve diğer büyük hayvanların arasında ezilmelerinin önüne geçeceğiz. Aynı zamanda, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için de vatandaşlarımıza bilinçlendirme eğitimleri vereceğiz. Sokak hayvanlarımızın daha vicdani ve daha korunaklı bir ortamda yaşamalarına imkan sağlayacak Hayvan Kasabamızın, şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Arı ve Yüzer'in konuşmalarının ardından tesisin temeline ilk harcın atılması için hazırlanan butonlara, Vali İlhami Aktaş, Milletvekili Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı ve diğer davetliler birlikte bastı.

“Sokak hayvanları için 5 yıldızlı tesis”

Nevşehir'de kurulacak ve Türkiye'ye örnek oluşturacak olan Hayvan Kasabası için geçtiğimiz günlerde Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalenin ardından proje ihale sözleşmesi Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından imzalandı. 41 bin 890 metre kare bir alanda kurulacak olan Hayvan Kasabası içerisinde; kedi ve köpek pansiyonu, tedavi binası, hasta bakım servisi, hayvan hastanesi, eczane, karantina binası, ameliyathane, otopark, morg, ilk kabul, idari bina, sosyal tesis, poliklinik, kedi ve köpek evleri ve serbest gezi alanları bulunacak. Kompleks bir çok yönüyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Merkezde, sokak hayvanlarının üremelerinin kontrol altına alınması, hastalıkları hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da yapılacak. Özelikle çocukların tesise ziyaretler gerçekleştirmesi sağlanarak, sokak hayvanlarını koruma bilincinin kazandırılması amaçlanacak.

Bu tesise getirilen sokak hayvanlarına öncelikle ilk kabul noktasında tarama yapılacak. Tarama sonrası hastalar ve bakıma ihtiyaç duyulan hayvanlar ayrılacak. Serbest gezi alanlarının da yer aldığı tesiste yavrulu hayvanlar ayrı bir bölümde tutulacak ve diğer büyük hayvanların arasında ezilmelerinin önüne geçilecek. Kedi ve köpek pansiyonunun bulunacağı tesiste ayrıca eğitim çalışmalarının yapılacağı eğitim salonu olacak. Sokak hayvanlarının sahiplendirileceği komplekste sokak hayvanları ile vakit geçirmek isteyen vatandaşlara bu imkan da sağlanacak.

Tesisin temel atma törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jan. Komutanı Jan. Kurmay Albay Yüksel Yiğit, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.