Türkiye'nin ilk figürlü balonu Kapadokya'da uçtu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya bölgesinde Türkiye'nin ilk figürlü sıcak hava balonu gökyüzü ile buluştu.

EAB havacılık tarafından Türkiye'nin ilk şekilli sıcak hava balonu Kapadokya semalarında uçtu. Kalp şeklinde tasarlanan ve Türkiye'ye kazandırılan sıcak hava balonu bugün ilk kez görücüye çıktı. Özel olarak tasarlanan ve üzerinde Türkiye logosu olan kalp şeklinde balon yerli ve yabancı turistlerin de büyük beğenisini kazanırken ilk kez havalanan figürlü balon yaklaşık 1 saat uçuş gerçekleştirdi. EAB Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Ezel, Türkiye'nin ilk figürlü balonu ile Kapadokya semalarında uçmaktan dolayı son derece heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. Ezel, “ Şuanda Türkiye'nin ilk şekilli balonu 38 yıl sonra ilk kez geliyor. Kanuni Sultan Süleyman isimli balon Türkiye'ye 1988 yılında gelmişti. 1989 yılında da biz bu balonu Fransa'da uçurmuştuk. Ama şuanda Türkiye'nin ilk özel şekilli balonu Türkiye aşkına sıcak havalı kalp balonu, Kapadokya aşkına ve Göbeklitepe aşkına ismini koyduk. Özel şekilli kalp balonumuz hem turizme hizmet verecek aynı zamanda da Türkiye'de ki açık hava reklam mecrasında ilk ve yeni markaların gökyüzünde yer almasını hedefledik. Şuanda heyecanlıyız. Kapadokya'da ilk balon turizmini başlatan biri olarak Türkiye'ye ilk şekilli balonunu kazandırmanın ayrı bir onurunu yaşıyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli. Şuanda dünyada ki 6 balon festivalinden davet aldık. Dolayısıyla Türkiye'yi tanıtmak için buralara da gideceğiz. Bugün ilk kez test uçuşunu yapıyoruz. Birkaç gün sonra Gökbeklitepe'de uçacağız. VİP yolcularımızla beraber evlenmek isteyenler, doğum günlerinde, özel günlerinde bu balonumuzu kiralamak isteyen müşterilerimize açık. Şuanda Türkiye'de düğün yapmak isteyen Hindistan'dan da talep geldi. Kapadokya bölgemize ilki yaşatmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.