Türkiye'nin tanınmış isimleri Nevşehir'e geliyor

Kapadokya Üniversitesi, bahar döneminde başta İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı olmak üzere Türkiye'nin tanınmış isimlerini Nevşehir'de misafir edecek.

Güz eğitim döneminde eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Şevket Pamuk ve Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'ü misafir ederek öğrencileriyle buluşturan Kapadokya Üniversitesi, 2019 yılının başlamasıyla birlikte bahar döneminde de birçok tanınmış ismi öğrencileriyle buluşturmaya devam edeceğini açıkladı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Eğitimi seminerleri için 2019 yılında başta Türkiye'nin tanınmış tarihçileri İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı olmak üzere eski bakan Altan Öymen ve Alev Alatlı, Ahmet İnam, Teoman Duralı gibi alanında uzmanlaşmış ve toplum tarafından ilgiyle takip edilen isimlerin de üniversitede seminer vermek için Mustafapaşa'ya geleceğini açıkladı.

Yüksek lisans programının hakikati bulup öğrenmeyi bilen, planlı düşünme ve yaratma yeteneklerine sahip, yönetim bilimi, siyaset bilimi ve hukuk alanlarında donanımlı, bu alanları birlikte düşünerek fikirler geliştirebilen kamu yöneticileri ve akademisyenler yetiştirme amacıyla açıldığı vurgulanırken, tanınmış isimlerden seminer alarak yüksek lisans yapmak isteyenlerin 1 Şubat tarihine kadar üniversiteye başvurabileceği ya da üniversitenin telefonlarını arayarak bilgi alabileceği resmî web sitesinden duyuruldu.

Kapadokya Üniversitesinde yüksek lisans seminerleri verecek olan tanınmış isimlerin üniversitede lisans ve ön lisans eğitimi alan üniversite öğrencilerine de yönelik konferans düzenleyeceği ve bu tarihlerin de kısa bir süre sonra üniversitenin web sitesinden açıklanacağı belirtildi.