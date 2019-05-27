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Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 7 Afganlı yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye’ye yasadışı yollarla giren Afgan uyruklu 7 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye'ye yasadışı yollarla giren Afgan uyruklu 7 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp Sarıyazı mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında bir araç içerisinde yapılan aramada Türkiye'ye yasadışı yollarla giren Afganistan uyruklu 7 kişi yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalanan Afgan uyruklu 7 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olaya karışan 2 kişi ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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