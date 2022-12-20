İhlas Haber Ajansı

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Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yapan 5 şahıs Nevşehir'de yakalandı

Nevşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan 5 şahıs yakalandı.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yapan 5 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile birlikte kentte ‘göçmen kaçakçılığı' ve ‘sınır dışı işlemler' çerçevesinde çalışma yaptı. Ekipler tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda Türkiye'ye ‘illegal giriş' yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


Yakalanan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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