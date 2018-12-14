Türkiye'yi okullarına getirdiler

23 Nisan Anaokulu okul idaresi tarafından düzenlenen yerli malı haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden oluşan yöresel ürünler tanıtılıyor. Minik öğrencilerin oluşturduğu mehteran takımı ile birlikte adeta Türkiye'yi okullarına getiren öğrencilerin açmış oldukları stantlar büyük beğeni kazandı. Okul içerisinde açılan stantlarda Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesine ait yöresel ürünlerin tanıtıldığı yerli malı haftasında öğrencilerin de mutlulukları görülmeye değerdi.

Yerli Malı haftası etkinliklerinde bölgeleri tanıttıklarını söyleyen minik öğrenciler böyle bir etkinlik yaptıkları için son derece mutlu olduklarını ifade ederken 23 Nisan Anaokulu Müdürü Arife Yıldırım'da açıklamasında, “Böyle bir çalışmayı yapmamızın amacı çocuklarımıza, ailelerimize yöresel ürünlerimizi, tatlarımızı, çocuk oyunlarını göstermekti. Davetlilerimiz ve öğrenci velilerimizin gösterdiği yoğun ilgiden de bu başarıyı sağladığımızı düşünüyorum. Sergimizi gezenler açıkçası çok şaşırıyorlar. Geçmişte kullandıkları malzemeleri gördükçe mutlu ediyor. Çünkü çocuklarımızın geçmişten günümüze nasıl gelindiği görmeleri aileleri mutlu etti. Öğrenci velilerimiz de bu sergimize çok büyük destek verdiler. Öğrenci velilerimiz olmasaydı böylesine anlamlı bir sergiyi yapamazdık” dedi.