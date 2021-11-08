Türkkan'a bir tepkide Nevşehir'den

Nevşehir Milli İrade Platformu üyesi derneklerin başkanları ve yöneticileri, Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneğini ziyaret ederek İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına yönelik küfürlü sözlerini kınadı.

Platform Başkanı Mustafa Özdemir'in yanı sıra, Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, Verenel Derneği Başkanı Mustafa Gençtürk, Öncü Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Çakır, Alemdar İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Kahraman, TÜGVA İl Temsilcisi Selçuk Cingitaş, Cihannüma Derneği Başkanı Ersin Doğan, Beşir Derneği Başkanı Erdal Yıldırım, Kervansaray Derneği Başkanı Mustafa Teke'nin yanı sıra Şehit yakınları ve gazilerinde katıldığı açıklama Nevşehir Şehitliğinde yapıldı.

Burada platform adına açıklamalarda bulunan Nevşehir Milli İrade Platformu Başkanı Mustafa Özdemir, "Nevşehir Milli İrade Platformu olarak geçtiğimiz günlerde bir milletvekilinin Şehit ailesine ve insanlığa yakışmayan o küfür dolu sözlerini telin etmek, kınamak, kamuoyu nezdinde bu yapılanın bir yaptırımın olduğunu hatırlatmak, Şehitlerimize ve ailelerine destek olmak için buradayız. Öncelikli şunu belirtelim ki, küfür etmek bırakın bir milletvekilini, sıradan bir vatandaşın bile yapmaması gereken bir tavır. Bir siyasetçi böylesine küfürlü kelimeleri ağzına alabiliyorsa kendisini ilgililere ve uzmanlara havale ediyoruz. Yüce meclisimize de bu milletvekili hakkında gerekenlerin bir an önce yapılması çağrısında bulunuyoruz. Söyleyecek söz bulamıyoruz. Genel başkanlığını bir bayanın yaptığı, Bacı partisinin bir milletvekilinin bir bayana üstelikte şehit yakınına bu sözleri sarf etmesini kabul edemiyoruz" diye konuştu.

Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi ise, "Biz olayı öğrendiğimiz andan itibaren bu olayı kınama ciddiyetini gösterdik. Şehit ailesinin namusuna dil uzatmak bir milletvekiline hiç yakışmıyor. Bu arkadaşımız hangi ülkede yaşadığını sanırım bilmiyor. Üzerine bastığı toprakların şehit kanlarıyla yoğrulduğunun farkında değil. Farkında olsa böyle bir söylemde bulunmazdı. Grup başkan vekilliğinden istifa etti ama bu yeterli değil. Genel Başkanı Meral Akşener'e de sesleniyorum. Bu kişinin milletvekilliğinden de düşürülmeli. Bunun gereği yapılmazsa biz gereğini zamanı geldiğinde yaparız" ifadelerini kullandı.