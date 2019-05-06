Türklük biliminin Nevşehirli ulu çınarları NEVÜ'de

Dr. Zeynep Korkmaz ile Prof. Dr. Leylâ Karahan'ın katılımları ile gerçekleştirildi.

Programa, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şengül, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çeribaş, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Bilimi Bölümü ve diğer bölümlerin öğretim elamanları ve öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şengül'ün açış konuşması ile devam etti. Ardından Prof. Dr. Zeynep Korkmaz ile Prof. Dr. Leylâ Karahan'ın özgeçmişleri takdim edildi. Özgeçmişlerin sunulmasının ardından davetli konuşmacılar sahneye davet edilerek söyleşiye başlandı. Karahan, hem meslektaşı hem hocası hem de hemşerisi olan Korkmaz ile birlikte Nevşehir'de, yani memleketlerinde olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Korkmaz'ın, Türk dilinin muhtelif alanları ile ilgili çok sayıda çalışmasının olduğunu belirten Karahan; Türk Dili ile ilgili yapılan bir çalışmada Korkmaz'ın çalışmalarına değinilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Söyleşi, Karahan'dan Korkmaz'a yönlendirilen sorular eşliğinde, tecrübelerin ve anıların paylaşıldığı samimi bir sohbet havasında ilerledi. Korkmaz, çocukluğunun Nevşehir'i ile bugünün Nevşehir'ini harmanlayarak, yer yer kıyaslamalar yaparak sözlerine başladı. Türk dili ile ilgili çalışmaların yüzeysel değil derinlemesine yapılmasının önemine değinen Korkmaz, politika ile ilim yapılmaması ve şahsi menfaat gözetmeksizin çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Korkmaz sözlerine son verirken, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kütüphanesine, sadeleştirme çalışmasını gerçekleştirdiği Atatürk'ün “Nutuk” adlı eserini hediye edeceğini belirtti ve “Allah, Türkiye'ye yeni Atatürk'ler ihsan etsin!” dedi.

Bu iki değerli bilim insanını yalnızca Türklük Biliminin ulu çınarları olarak değil aynı zamanda Türklük Biliminin “umay anaları” ve “fedaileri” olarak nitelendiren Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çeribaş, Zeynep Korkmaz ve Leyla Karahan'a teşekkür ederek, kendilerini ağırlamaktan şeref duyduklarını belirtti.

Soru-cevap kısmıyla devam eden şöylesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çeribaş tarafından Prof. Dr. Zeynep Korkmaz ve Prof. Dr. Leylâ Karahan'a teşekkür belgesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şengül tarafından plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.