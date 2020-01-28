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TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.

Ligi'nin 16. haftasında kendi evinde Mardin Büyükşehir Başak Spor'a 3-2 mağlup oldu.


Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Mardin Büyükşehir Başak Spor'u Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda konuk etti. Hafta içi olmasına rağmen çok sayıda sporseverin de takip ettiği maçta ilk 2 seti 25-22 ve 25-21'lik skorlarla önde kapatan kırmızı beyazlı ekip, 3. sette 19-25, 4. setten ise 18-25 mağlup ayrılarak maçı uzatmaya taşıdı.


Müsabakanın uzatma devresinde rakibine karşı 13-15 geriye düşen Nevşehir Belediye Spor maçta 3-2 mağlup oldu.

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