Üç güzeller 29 Ekim nedeniyle kırmızı beyaz ışıklandırıldı

yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesi de gözde ziyaret noktaları arasında yerini alırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle de cıvıl cıvıl oldu.

Ürgüp Belediyesi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gün boyunca birçok etkinliğe imza attı. Özellikle Ürgüp meydanına kurulan oyun parkında çocuklar doyasıya eğlenirken, aileleri ise Kapadokya'nın tadını çıkarttı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada 'Masal Kent' Ürgüp'te 29 Ekimi misafirler ve çocuklar ile kutlamak istediklerini belirti. Aktürk, “Bu bayramda da çocuklarımızı unutmadık. 'Çocuklar gülerse dünya güler' sloganıyla bir dizi etkinlikler yaptık. Çocuklarımız unutmayacakları bir 29 Ekim kutlamaları yaşadılar” dedi. Ürgüp Belediyesi tarafından Temenni tepesine asılan dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ilgi odağı olurken, kırmızı beyaz ışıklandırması ile de bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere farklı bir görsel şölen sundu.

Kapadokya bölgesinin en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Üç güzeller de Türk bayrağının renklerinde ışıklandırıldı.