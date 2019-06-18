Uçak bakım alan öğretmenleri Kapadokya Üniversitesinde eğitim alacak

Kapadokya Üniversitesinin Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı iş birliği kapsamında Türkiye'nin tüm illerinde görev yapan uçak bakım alan öğretmenlerine yönelik eğitimler Nevşehir'de başladı.

Kapadokya Üniversitesinin Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı ve myTECHNIC koordinasyonunda 17 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında verilecek eğitimler öncesi düzenlenen açılış programına Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Kalite ve Hizmet İçi Eğitimler Daire Başkanı İsmail Güler, Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan uçak bakım alan öğretmenleri katıldı.

Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa Yerleşkesinde yer alan Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda düzenlenen açılış programında Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir açılış konuşması yaparken, katılımcılara hitap eden Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Kalite ve Hizmet İçi Eğitimler Daire Başkanı İsmail Güler, “Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin eğitimi için birçok protokol imzaladık. Bu kapsamda bugün de uçak bakım alan öğretmenlerimizin eğitimi için Kapadokya Üniversitesinde buluştuk. Bu eğitimde bize katkı sağladığı için özellikle Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Koordinatörü Funda Aktan'a ve Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'a, öğretim üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, eğitimlerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara eğitim programları hakkında detaylı bilgiler Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından aktarılarak toplam 102 saat sürecek eğitimlere başlandı.