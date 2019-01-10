Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, Gazeteciler Günü'nü kutladı

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Toplumun bilgi edinme ve haber alma ihtiyacını karşılamanın yanında, toplumu aydınlatma, bilinçlendirme gibi önemli bir kamu görevini yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım" dedi.

Başkan Karaaslan mesajında şunları kaydetti;

“Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde ilkeli ve dürüst yayıncılığı prensip edinmiş, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, fedakarca çalışan basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diler, sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı temenni ederim.”